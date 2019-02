Kiel

Der Service im Bereich Post- und Paketleistungen soll auf eine neue Filiale der Deutschen Post in der Nachbarschaft übertragen werden, die zeitgleich am Kurt-Schumacher-Platz 4 eröffnet werden soll. Damit müssen Mettenhofer Postbankkunden bald längere Wege planen. Und Kiel verliert erneut eine Filiale.

Nächste Bargeldautomaten für Kunden aus Mettenhof stehen in Kronshagen

Kompliziert wird es vor allem für Menschen, die Geld abheben wollen. Die nächste Möglichkeit, kostenfrei Bares zu bekommen, gibt es künftig erst bei den Automaten der Hypovereinsbank in Kronshagen ( Bürgermeister-Drews-Straße 16) oder in Suchsdorf am Edeka-Markt (Dr.-Hell-Straße 1). „Für beratungsintensive Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite“ verweist die Postbank auf ihre Filialen am Schreventeich (Lessingplatz 2) und in der Innenstadt ( Andreas-Gayk-Straße 15). Auf Wunsch seien auch Beratungen zu Hause möglich.

Postbank begründet die Schließung in Mettenhof mit Digitalisierung

Die Kunden sollen ab sofort per Aushang, Handzettel und persönlichen Anschreiben über die neue Situation informiert werden. Die Postbank verweist zudem auf die Möglichkeit, in vielen Supermärkten im sogenannten Cashback-Verfahren an der Kasse kostenfrei Bargeld abzuheben. Unternehmenssprecher Ralf Palm begründet die Entscheidung für die Schließung damit, „dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern“. Die Bank überprüfe deshalb kontinuierlich das Filialnetz „hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten“.

Ortsbeiratschef in Mettenhof empfiehlt Wechsel zur Sparkasse in Kiel

Der Ortsbeirat Mettenhof war, wie berichtet, bereits im September über den Schließungsplan informiert worden. Ortsbeiratschef Sönke Klettner ( SPD) kritisierte die Entscheidung gestern scharf. „Das ist sehr ärgerlich und ein Zeichen, dass sich die Postbank wenig Gedanken um ihre Privatkunden macht.“ Wer seine Überweisungen nicht online mache, habe nun das Nachsehen. „Zum Glück haben wir noch eine Sparkassen-Filiale. Ich empfehle den Menschen, dorthin zu gehen.“

