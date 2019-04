Kiel

Die Wände hängen voller Post-its, auf den Schreibtischen mischen sich Desktops und Notebooks. Doch Büroangelegenheiten sind nur eine von vielen Aufgaben, denen sich Julius Rabe und seine Mitarbeiter in diesen Tagen widmen. Denn hinter dem Büro liegt die Küche, aus der schon bald einer der wichtigsten Sommerspots der Kiellinie beliefert werden soll.

Hier hat sich der Ahrensburger, der ursprünglich für ein Agrarwissenschaftsstudium nach Kiel gekommen war, einst so sehr in die Idee einer modernen maritimen Imbisskultur verliebt, dass er in der Bar von Anfang 2017 bis zum Sommer 2018 den Beruf des Systemgastronomen erlernte. Rabes Wunsch, nach Abschluss der Lehre etwas Eigenes zu machen, führte rasch zum Konzept von Moby, hinter dem im Hintergrund auch sein Vater Henning als geschäftsführender Gesellschafter steht.

Moby stand regelmäßig bei der Lille-Brauerei

Am Anfang stand ein Food-Trailer, mit dem Moby zunächst regelmäßig bei der Lille-Brauerei Spezialitäten wie Fish & Chips, zeitgemäße Fischbrötchen und Seafood-Snacks präsentierte. Inzwischen sind bereits weitere Standorte wie das Kieler Innovations- und Technologiezentrum dazugekommen. Dann schrieb Kiel Marketing die Fläche an der Kiellinie neu aus, Moby mischte sich unter die Bewerber und setzte sich durch: „Wir haben uns unglaublich gefreut und sind für diese Chance sehr dankbar“, bekennt Rabe.

Die erste Visualisierung deutet an, wo die Reise hingehen soll: Hinsichtlich der „ Hardware“ setzt Moby auf ein wertiges Erscheinungsbild, geprägt durch Braun- und Navy-Töne sowie zur Entspannung einladende Sitzgelegenheiten. Ein vergrößerter Verkaufscontainer soll Platz für ein größeres Warenangebot, mehr Küchentechnik und damit auch eine raschere Zubereitung gewährleisten. „Unser Anspruch ist es, echte Gastlichkeit zu bieten“, betont Rabe. Am Abend soll dazu beispielsweise auch ein Refill-Service gehören, damit sich der Besucher nicht für jedes Glas Wein neu anstellen müsse.

Frühstück und Mittagstisch

Der Tag soll bei Moby bereits gegen 9 Uhr mit einem Frühstücksangebot beginnen. „Zur Mittagszeit möchten wir ein wechselndes Menü anbieten“, so Rabe. Zum kontinuierlichen Angebot von Moby sollen neben Fischbrötchen auch Fisch-Wraps-, Tacos- und Tapasplatten zählen. Fleischesser, Vegetarier und sogar Gluten-Abstinenzler sollen an der Kiellinie ebenfalls nicht leer ausgehen. Unabhängig vom Tellerinhalt sollen bei Moby Produktqualitäten lokaler Erzeuger im Mittelpunkt stehen, weshalb das Start-up eine Aufnahme bei Feinheimisch anstrebt. „Auch der Nachhaltigkeitsgedanke ist uns sehr wichtig“, sagt Rabe, der im Gastrobereich auf Wegwerf-Geschirr verzichten will und auch für das To-go-Geschäft an Lösungen arbeitet.

