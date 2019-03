Kiel

Ein wirksames Mittel, um dem entgegenzuwirken, ist natürlich Sport. Aber auch an der Stellschraube Ernährung kann man drehen. "Die Differenz zwischen Kalorienverbrauch und Kalorienaufnahme sollte negativ sein", erklärt Sportwissenschaftler Burkhard Weisser. "Man sollte also mehr verbrennen, als man zu sich nimmt", sagt er. In unserer Videoreihe "Fit in wenigen Minuten" gibt Weisser weitere Tipps für eine ausgewogene Ernährung. Und wenn die stimmt, so viel sei schon mal verraten, darf auch genascht werden.