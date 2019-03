Kiel

Er lehrt an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel Sportmedizin und Trainingslehre. "Sich vor Demenz zu schützen, beinhaltet ganz viele Aktivitäten im täglichen Leben", sagt er. Neben sozialen und geistigen Tätigkeiten auch Sport und Bewegung. "Dadurch werden Faktoren produziert, die im Gehirn zur Verschaltung von Nervenzellen führen und die uns vor Demenz schützen." Welche Übungen helfen, verrät Weisser in unserer Videoserie "Fit in wenigen Minuten".