Kiel

Gegen 17.20 Uhr sei der Fahrer von den Polizisten per Anzeige zum Anhalten aufgefordert worden: Doch vergebens, so teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Beamten hatten den 25-Jährigen im Göteborgring erkannt und wussten, dass er keinen Führerschein besaß.

"Über 120 Stundenkilometer"

Er offenbar auch: Der Mann habe Gas gegeben, sei über Russeer Weg, Köpenicker Straße, Spreeallee und den Rutkamp in die Rendsburger Landstraße stadtauswärts geflohen. „Dabei erreichte er teilweise Geschwindigkeiten von etwa 120 Stundenkilometern und befuhr an einigen Stellen auch die Gehwege“, sagte Polizeisprecher Matthias Arends. „Gleichzeitig kam es zu mehreren brenzligen Situationen für andere Verkehrsteilnehmer.“

Flucht auf Video

Das sei auch der Grund gewesen, warum sich die Beamten des 3. Reviers entschlossen, die Verfolgung abzubrechen. Da sie Gefahr und Identität des Fahrers kannten und die gesamte Flucht mit einer Videokamera im Streifenwagen aufgezeichnet hatten, seien Belege gesammelt.

Mehrere Anzeigen und Verstöße

Die Polizei kündigte Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Führen eines Autos ohne erforderliche Fahrerlaubnis an. Dazu kämen zahlreiche weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung wie Vorfahrtmissachtung, zu geringer Abstand und das Missachten der Zeichen und Weisungen von Polizisten.

