Kiel

Der Alarm wurde gegen 4.45 Uhr durch Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Harriesstraße im Stadtteil Südfriedhof ausgelöst. Das Treppenhaus war verqualmt und der Fluchtweg abgeschnitten. Die alarmierten Einsatzkräfte des Löschzugs der Hauptwache waren kurze Zeit später vor Ort. Als Ursache für die Rauchentwicklung wurde ein brennender Kinderwagen ausgemacht. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer in wenigen Minuten, wie der Lagedienst der Feuerwehr am Morgen mitteilte.

Das Treppenhaus wurde anschließend noch belüftet und wieder für die Bewohner freigegeben. Der Einsatz war nach knapp einer Stunde beendet. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Frage nach der Ursache will jetzt die Kriminalpolizei klären. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.