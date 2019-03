Im Rahmen des Video-Wettbewerbs „Push your Party“ vergab die Förde Sparkasse insgesamt 4000 Euro an fünf Schulklassen für deren anstehende Abifeiern. Der erste Platz ging an das Musikvideo "Yallah HabAbi" des Regionalen Berufsbildungszentrum Wirtschaft (RBZ) in Kiel.