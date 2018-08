Kiel

Jann Stürzel hatte berichtet, dass sich das Grünflächenamt daraufhin entschlossen hatte, die Installation zu entfernen. Der beschädigte Schwimmkörper war jedoch in den Folgejahren nicht zu reparieren und hatte so eine Rückkehr des Sprinklers verhindert. Es habe lange keine günstige Alternative gegeben, und so schien das Schicksal der Fontäne bereits besiegelt.

Mit einem Boot befestigt

Doch dann tat sich eine günstige Reparaturmöglichkeit in einer Fachfirma auf, so Stürzel weiter. Am Freitag hatten daher Mitarbeiter des Grünflächenamtes mit einem Boot begonnen, die Fontäne wieder in der Mitte des Kleinen Kiels zu arretieren. Zuvor hatte die Feuerwehr Kiel mit einem Kran ausgeholfen. Nachdem einige Tage zu starker Wind herrschte, um das Wasser anzuwerfen, spritzt sie jetzt: Die Fontäne im Kleinen Kiel hat ihren Dienst endlich wieder aufgenommen.