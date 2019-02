Im Zeichen von Frieden, Austausch und Toleranz tourt das Hip-Hop-Duo Zweierpasch durch die Welt. Die Zwillingsbrüder Till und Felix Neumann geben auch Workshops an Schulen. Am Donnerstag rappten die 34-Jährigen mit Thor-Heyerdahl-Schülern und standen am Abend auf der Bühne in der Pumpe.