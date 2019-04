Was für ein Empfang: Mehr als 300 Menschen stehen am Sonnabend in der Schwentinemündung und begrüßen bei herrlichstem Sonnenschein die „Thor Heyerdahl“ und ihre Besatzung beim Einlaufen in den Heimathafen. Sogar der Kieler Delfin begleitet das ankommende Segelschiff und macht Freudensprünge.