Kiel

Oliver Pohl, Sprecher der Kieler Polizei, erläuterte die Planungen für den Einsatz am Freitagabend: Ab 18 Uhr sollen die Spezialisten den 250-Kilogramm-Blindgänger in Höhe der Hausnummer 100 (Regionales Berufsbildungszentrum) unschädlich machen. Die Entschärfung könne bis 19 Uhr, unter Umständen länger dauern, so die Polizei.

Evakuierungs-Zone in interaktiver Karte

Dafür werden die umliegenden Straßen ab 16 Uhr gesperrt, bis spätestens 17.30 Uhr sollen alle Anwohner im betroffenen Bereich ihre Wohnungen verlassen haben. Insgesamt geht es um 770 Personen in 530 Haushalten, die Wohnungen, Arbeitsplätze oder Geschäftsräume räumen müssen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. "Bitte stellen Sie sich auf die erforderliche Evakuierung ein, und bedenken Sie, dass die Kosten einer eventuell notwendigen zwangsweisen Räumung durch die Polizei später zu erstatten wären."

Westring selbst bleibt länger frei

Der Westring selbst soll für den städtischen Verkehr und die Durchfahrt noch bis etwa 17.45 Uhr befahrbar bleiben. Die dort verkehrenden Buslinien fahren aber bereits ab Beginn der umliegenden Sperrungen um 16 Uhr nicht mehr, um keine weiteren Menschen in den Evakuierungsbereich zu bringen.

Die Anwohner sollten sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einrichten, heißt es von der Stadt: "Nehmen Sie entsprechend Verpflegung, Arzneimittel, Babynahrung und andere notwendige Dinge mit." Eine Ersatzunterkunft wird im Bildungszentrum des Städtischen Krankenhauses am Hasseldieksdammer Weg 30 ab 16.30 Uhr eingerichtet.

Für den Transport kranker oder bettlägeriger Menschen können sich die Kieler ab Freitag um 8 Uhr an das Bürgertelefon der Berufsfeuerwehr wenden: Tel. 0431/5905221. An alle Betroffenen verteilt das Bürger- und Ordnungsamt Handzettel.