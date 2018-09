Kein Durchkommen für Pkw auf der Gablenzbrücke in Kiel: Wie die Stadt Kiel am Donnerstag bekanntgab, soll der Bereich an diesem Wochenende aufgrund von Asphaltierungsarbeiten im Bereich Gablenzsstraße/Werftbahnkreisel teilweise gesperrt werden. Lediglich Linienbusse können die Baustelle passieren.