Er hat bisher überzeugt: Der Architekt Jacob van Rijs ist Partner des Rotterdamer Büros MVRDV (225 Mitarbeiter). Er hielt außerdem mehrere Professuren an Hochschulen in Europa und lehrt weiter. Im KN-Kurzinterview zum Bauausschuss erklärt er, was den Bau "Kool Kiel" in Gaarden so verrückt macht.