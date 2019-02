Kiel

Gegen 10.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem es in einer Netzstation auf einem Firmengelände in der Ottostraße einen heftigen Kurzschluss gegeben hatte. Ein Elektriker wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr rückte mit dem Löschzug der Ostwache sowie mehreren Freiwilligen Feuerwehren an.

Die Einsatzkräfte konnte den Brand in der Netzstation nach dem Eintreffen schnell löschen. Der schwer verletzte Elektriker kam nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber "Christopher 42" nach Lübeck in eine Spezialklinik für Brandverletzungen.

Acht Netzstationen fielen aus

Durch den Kurzschluss in der Netzstation in der Ottostraße kam es in rascher Folge zum Ausfall von acht weiteren Netzstationen im Gewerbegebiet Kiel-Wellsee. "Unserer Techniker wurden sofort alarmiert und konnten innerhalb von 30 Minuten die acht anderen Netzstationen wieder ans Stromnetz bringen", sagte Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke.

Die betroffene Netzstation in der Ottostraße bleibt jedoch bis auf weiteres vom Netz da dort die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls beginnen.