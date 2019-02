Ein Lottospieler aus Schleswig-Holstein hat in der Lotterie Eurojackpot 323.181,90 Euro gewonnen. Der Spieler aus Kiel musste sich die zweite Gewinnklasse am Freitag mit vier anderen Spielern aus Niedersachsen, Sachsen, Spanien und der Slowakei teilen, wie ein Sprecher von Nordwest-Lotto am Montag sagte.