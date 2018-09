Kiel

Das Museum präsentierte Glücks- und Gesellschaftsspiele wie im Saal des Kieler Badehauses anno 1822. Aber es konnte an diesem langen Abend nicht nur gespielt oder gebastelt, sondern auch gereist werden. Entweder in die Vergangenheit der Werften- und Gießereigeschichte Kiels (Industriemuseum), in die mittelalterliche Klostergeschichte oder ganz real mit dem Schiff übers Wasser.

So pendelten die beiden historischen Schiffe „MS Stadt Kiel“ und der Traditionssegler „Seestern“ zwischen Seegartenbrücke und Dietrichsdorf hin und her. Schließlich gab es auch am Ostufer jede Menge zu sehen – vor allem im Mediendom oder im Computermuseum.

Einen ausführlichen Bericht über die Museumsnacht lesen Sie am Sonnabend auf www.kn-online.de.