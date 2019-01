Am 1. September nächsten Jahres wird in Kiel das erste mit Flüssigerdgas (LNG) angetriebene Kreuzfahrtschiff eintreffen. Die amerikanische Reederei Carnival Cruise Line hat Kiel in die Jungfernreise der neuen "Mardi Gras" aufgenommen. Das gab das Unternehmen am Mittwoch in Miami bekannt.