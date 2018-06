Kiel/Berlin

Sie seien mit einem "Braulabor" auf dem früheren Campus der Kunsthochschule gestartet und hätten zunächst Pils, Lager und Pale Ale gebraut - zunächst drei Jahre lang als "Kuckucksbrauer" in mittelständischen Brauereien.

Seit Juni haben die Jungbrauer ihre eigene Brauerei - ein 30-Hektoliter-Sudwerk in einer Lagerhalle. Finanziert worden seien die Anlagen durch Gründerkredite, Eigenmittel und ein Crowdfunding, hieß es. Kühl und Scheske versorgen in Kiel mehr als 40 Restaurants und Bars mit ihren Bieren. Und sie brauen erstmals das offizielle Kieler-Woche-Bier. Es handelt sich nach Angaben der Stadt Kiel um ein unfiltriertes und typisch norddeutsches Pilsener "mit leichter Zitrusnote".

Die Zahl der Brauereien in Deutschland hat laut Brauer-Bund in diesen Tagen erstmals wieder die Marke von 1500 überschritten und wird in diesem Jahr noch weiter steigen. Angetrieben werde die Gründerwelle vor allem von Craftbrauereien im Norden und Osten Deutschlands.

Von lno