Die Mitglieder beauftragten die Ratsfraktion und den Kreisvorstand der Partei, folgende Forderungen in die Ratsversammlung und in die Kooperation mit SPD und FDP einzubringen:

Bei allen Beschlüssen und Handlungen wie Beschaffung und Veranstaltungen sind deren Auswirkungen auf das Klima zu berücksichtigen. Lokale Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels sind an den Berichten des Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC) zu orientieren. An die Bundesregierung geht die Forderung, die Bevölkerung umfassend über den Klimawandel, deren Ursachen und Folgen sowie über Maßnahmen dagegen zu informieren.

Die Stadt und ihr Verwaltungschef sollen auf allen Ebenen aktiv für die Einhaltung des Ziels werben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

"Dringender Handlungsbedarf"

Damit sollen Politik und Verwaltung auf Klimaschutz verpflichtet werden. "Es besteht dringender Handlungsbedarf", heißt es in der Begründung. "Wissenschaftler sind sich einig, dass zur Rettung eines gemäßigten Klimas auf der Erde nur noch zehn Jahre verbleiben."

"Eine echte Deadline"

"Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir eine echte Deadline", sagte die Ratsfraktionschefin Jessica Kordouni. "Das haben viele kognitiv noch nicht erfasst." Im Klartext: nicht begriffen.

Als Beispiel nannte Kordouni die Stadtbahn. Sie sei fürs Klima viel besser als Autos und auch Busse und dürfe nicht nur unter Kostengesichtspunkten gesehen werden. "Wer am Klimaschutz spart, spart an der falschen Stelle!"

"Symbolik zum Aufschrecken"

Der umweltpolitische Sprecher der grünen Ratsfraktion, Arne Stenger, ergänzte: "Ich bin sonst kein Freund von symbolischen Anträgen. Aber das hier ist Symbolik zum Aufschrecken!" Die Erklärung des Klimanotstands habe Konsequenzen für jedes Handeln im Rat und in der Verwaltung.

Vorbilder Los Angeles , London , Vancouver , Basel

Der Begriff Klimanotstand ist die deutsche Übersetzung des "Climate Emergency", den zuvor zum Beispiel Los Angeles, London und Vancouver erklärt hatten. Kiel soll, so Stenger, zuerst in den Austausch mit Basel treten. Die Metropole in der Schweiz hatte im Februar dieses Jahres den Klimanotstand erklärt.

