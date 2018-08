Kiel

Das betonte Albig, als er den Rechenschaftsbericht vorstellte: "Wir haben einen massiven Mitgliederzuwachs." Als Bennecke und er vor zwei Jahren an die Spitze des Vorstandes gewählt wurden, hatten die Grünen in Kiel rund 330 Mitglieder, jetzt sind über 480 Personen in der Partei-Kartei. Der Höhenflug der Grünen ist derzeit auf allen politischen Ebenen spürbar – und gilt offenbar auch für die Inhalte: "Die Zahlen geben uns Recht", so Albig, der auf Rekord-Wahlergebnisse bei Land-, Bundestags- und Kommunalwahlen in Kiel verwies.

Starke Zustimmung für Doppelspitze

Die Mitglieder sahen das ähnlich: Nichts zu spüren von Kritik am Vorstand, die aufgrund der für manche überraschenden Ampel-Kooperation im Kieler Rat denkbar gewesen wäre. 58 von 59 gültigen Stimmen für Bennecke und 62 von 62 für Albig. So sieht Zustimmung aus. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden Lisa Kragh, Luca Köpping, Svea Balzer, Hannah Wolf und David-Willem Poggemann.

Viel beklatscht wurde auch der Bericht von Kiels Bürgermeisterin in spe, Renate Treutel: "Ich war beeindruckt von Eurem Wahlkampf. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch seit einiger Zeit Mitglied bin." Mit dem IT-Konzept in Kieler Schulen, der Alten Mu oder einem Jugendcafé zur Demokratiebildung hob sie die Stadtprojekte hervor, die auf Grünen-Gegenliebe stießen. Auch Landesfinanzministerin Monika Heinold hatte im Projekt Toilettensanierung mitgewirkt und wurde beglückwünscht.

Albig: "Gute Chancen, noch stärker zu werden"

Was die Kieler Grünen jetzt vorhaben? Weiter wachsen. "Man muss ja nicht gleich Ortsvereine gründen", sagte Johannes Albig, "aber wir haben immer noch die Strukturen einer kleinen Partei", so der alte und neue Vorstandssprecher. Jetzt sei es an der Zeit, diese Strukturen den Wahlerfolgen gemäß anzupassen. Wichtig sei auch, von fast 500 Mitgliedern mehr als 60 zur Jahreshauptversammlung zu motivieren. Inhaltlich wurde lediglich ein Antrag verabschiedet: Kiel soll noch mehr als Fahrradstadt gestärkt werden.