Wirklich gut für alle Beteiligten wäre es nach Überzeugung der Kinder und Lehrkräfte, wenn die allmorgendliche Anarchie der Elterntaxis eingedämmt werden könnte. Schon kurz nach Schuljahresbeginn wurde also über Ideen gebrütet, um das zu erreichen. Was dabei herausgekommen ist, wird seit Anfang des Jahres in die Praxis umgesetzt und läuft vor allem dank des Einsatzes der Kinder überaus prächtig.

Sollte mehr gegen "Elterntaxis" vor Schulen unternommen werden? Ja, das Problem ist nach wie vor vorhanden. Hier braucht es neue Lösungsvorschläge. Nein, die Schulen bekommen das gut in den Griff. Das Problem betrifft oder interessiert mich nicht. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Sollte mehr gegen "Elterntaxis" vor Schulen unternommen werden? Sollte mehr gegen "Elterntaxis" vor Schulen unternommen werden? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, das Problem ist nach wie vor vorhanden. Hier braucht es neue Lösungsvorschläge.

Nein, die Schulen bekommen das gut in den Griff.

Das Problem betrifft oder interessiert mich nicht. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Mit Warnwesten und Schildern im Einsatz

Jeden Morgen postiert sich eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn eine Gruppe mit Warnwesten und selbst gestalteten Schildern, um die chauffierenden Eltern von den gefährlichsten Sachen abzuhalten. Eindeutig am riskantesten waren aus Sicht von Schulleiterin Birkheid Torff die Wendemanöver auf dem Schulparkplatz. „Die Kinder sind genauso hoch wie die Autos und können sehr leicht übersehen werden“, nennt sie den Grund.

Schlimme Situation auf dem Gehweg

Auch die Situation auf dem Gehweg war früher oft schlimm, erzählt die Schulleiterin. Haltende Autos, aussteigende Eltern und Kinder, andere Autos, die teils unangemessen schnell vorbeibrausten und nicht zuletzt Scharen von Richtung Schule wuselnden Kindern prägten die Szenerie. Dass es inzwischen viel entspannter hergeht, davon überzeugten sich nun Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) und Schulrat Jan Stargardt. Die Auffahrt zum Parkplatz ist inzwischen nur noch für Leute frei, die etwas an der Schule zu tun haben. Und wenn – wie es zuvor der Fall war – doch mal ein Taxi-Papa durchrutscht, wird er von den Kindern freundlich ermahnt, dass das keine gute Idee sei.