Kiel

Wie berichtet befürchten gerade in den Städten und Ballungsräumen viele Menschen, dass die neue Grundsteuer zu neuen Belastungen führen wird. Der aktuelle Gesetzentwurf von Bund und Ländern sieht vor, zur Berechnung Grundstückswerte, das Alter von Gebäuden und die durchschnittliche Nettokaltmiete heranzuziehen. Deshalb könnten vor allem Wohnungen in beliebten Stadtteilen teurer werden, da die Grundsteuer auf die Nebenkosten umgelegt werden darf, hatte der Mieterbund Schleswig-Holstein Anfang der Woche gewarnt.

Die Höhe von Grund- und Gewerbesteuer wird vom Bund beschlossen. Über den Hebesatz könne Kiel sicherstellen, "dass die Grundsteuerreform insgesamt das Wohnen in Kiel nicht verteuert", sagte der Verwaltungschef. Allerdings ist es laut Kämpfer unvermeidlich, dass es auch in Kiel Gewinner und Verlierer der Reform gibt. Die Ratsversammlung, die darüber abstimmen muss, sieht Kämpfer auf seiner Seite: "Ich bin mir sicher, dass die große Mehrheit im Rat das genauso sieht und Mehrbelastungen bei den Wohn- und Mietkosten verhindern wird." Es sei nicht das Ziel, nach der Reform mehr Geld in die Stadtkasse zu bekommen als bisher.

Verbände befürchten trotzdem Mieterhöhungen

Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, vermisst in der Debatte eine klare Position von Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU): "Während in Bayern Ministerpräsident Markus Söder die Dimension und die Auswirkungen erkannt hat und klar Stellung bezieht, duckt sich Daniel Günther weg und überlässt die Debatte seiner Finanzministerin." Breitner wirft Monika Heinold vor, die neue Grundsteuer zu einer Art Vermögensteuer zu entwickeln, die Grundstücksbesitzer mit hohen Bodenrichtwerten überproportional belasten würde. Breitner würde eine Grundsteuer nach dem Flächenmodell bevorzugen: "Das Aufkommen für Beleuchtung, Entwässerung und Straßenbelag sind für teure, mittlere oder schlechte Lagen vergleichbar."

Der Verband Wohneigentum Siedlerbund Schleswig-Holstein befürchtet ein "bürokratisches Monster" und würde ebenfalls eine Steuer nach dem Flächenmodell präferieren.

