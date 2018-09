Kiel

Laut Matthias Felsch, Sprecher der Polizei Kiel, seien die Polizeitaucher aus Berlin zu Gast in Kiel, um Übungen in der Förde zu absolvieren. Auch weitere Einheiten der Polizeidirektion Aus- und Fortbildung in Eutin seien demnach vor Ort, wie Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks. Es bestehe daher kein Grund zur Sorge.