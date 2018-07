Nach dem Rekord von 2017 sind im Kieler Hafen in den ersten sechs Monaten 2018 gut 3,5 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen worden. Das entspricht einem Rückgang in Höhe von 3,65 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2017, wie der Seehafen am Dienstag mitteilte. Ein Plus gibt es bei den Passagieren.