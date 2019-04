Kiel

Wie die Bundespolizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hatte die Strafe bei 300 Euro gelegen. Der Mann konnte oder wollte nicht bezahlen, also entschied er sich sich für eine Justizvollzugsanstalt. Die Beamten begleiteten ihn in das Gefängnis.

