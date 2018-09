Wegen einer tödlichen Messerattacke auf einen Freund seiner Mutter soll ein 18-jähriger syrischer Flüchtling sechseinhalb Jahre in Haft. Das Kieler Landgericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Mann Mitte Januar in Kiel-Mettenhof sein Opfer mit etlichen Messerstichen vorsätzlich tötete.