Der 23-Jährige hat sich den Joint nichtsahnend am Ausgang Sophienblatt angezündet und "konsumierte diesen seelenruhig", so schreibt die Bundespolizei am Sonnabend in einer Pressemitteilung. Was der junge Mann offenbar nicht wusste: Genau hier haben die Polizeibeamten ihre Diensträume.

Fenster der Bundespolizei war geöffnet

Das wäre wahrscheinlich nicht weiter tragisch gewesen, wenn die Fenster der Wache nicht auf Kipp geöffnet gewesen wären. So konnte der Joint-Geruch direkt zu den Beamten dringen, die daraufhin hinausgingen und den 23-Jährigen kontrollierten.

Beamte schrieben eine Anzeige

"Den Joint war er los, und einen Besuch in den Diensträumen hatte er nun vor sich", kommentiert ein Sprecher der Bundespolizei. "Dort angekommen, wurde er durchsucht, seine Personalien wurden überprüft, er erhielt eine Strafanzeige, der Joint wurde sichergestellt/eingezogen.

Von RND/pat