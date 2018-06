Kiel-Russee

Geradezu wie im Krimi ging es am 9. Juli 1966 her, als vier Männer die Spar- und Darlehenskasse in der Dorfstraße 65 (heute Rendsburger Landstraße 365) überfielen und 26000 Mark erbeuteten. Von Pistolen über Tränengas bis hin zum Fluchtauto, einem mit laufendem Motor vor der Bank wartenden Opel Kapitän, hatte der Überfall alle klassischen Zutaten.

Ein Überfall zu viel

Zunächst kamen die Täter nach Recherchen von Olaf Busack auch davon, als sie aber im Januar 1967 bei einem Überfall auf die Spar- und Leihkasse Hohn in Fockbek noch einmal mehr als 10000 Mark in ihre Taschen stopften, schlug die Stunde der Polizei. Die Mitglieder des kriminellen Quartetts wurden später durchweg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Das Ende des "Walzertraums"

Auch Robert Bartels hat in seinem Beitrag über Russee vor 70 Jahren Spektakuläres ausgegraben und berichtet unter anderem über das Ende des „Walzertraums“, einer sehr beliebten Gaststätte, die am 21. Februar 1948 während eines Frühlingsfestes des THW Kiel abbrannte. Der Gemeinde Russee war auf diese Weise ihr unbestrittener sozialer Mittelpunkt abhanden gekommen.

Erinnerungen an die Siedlergemeinschaft Kiel-Süd

Unter dem Titel „Als die Bomben auf Hassee fielen“ steuern Peter Lenger und Carsten Frahm Kriegs- und Kindheitserinnerungen aus der Siedlergemeinschaft Kiel-Süd bei, ein weiteres Kapitel zur Geschichte des Redderkamp liefert Robert Bartels, und Sandra Haase befasst sich mit den Ursprüngen der Siedlung Hammer.

Das Journal des Geschichtskreises rund um den Russee umfasst 74 Seiten und ist zum Preis von fünf Euro im Zeitschriftenladen Zimmermann, Rendsburger Landstraße 359, sowie bei Kiel Lokal, Alte Eichen 1, zu haben. Heimatkunde zum Erleben bietet der Geschichtskreis außerdem am Sonnabend, 16. Juni, an. Um 14 Uhr beginnt dann am Speckenbeker Weg 100 zwischen Damaschkeweg und Seekoppelweg eine von Prof. Ulrich Mathée geleitete Exkursion durch Hammer.