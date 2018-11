Kiel

Ein Empfang von der Stadt für die Universität, die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Kiel: Der traditionelle Hochschulempfang bringt jedes Jahr Politik und Wissenschaft, Verwaltung und Forschung zusammen. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) nutzte den Anlass, um deutliche Kritik an der Stadtverwaltung zu loszuwerden.

Während Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und Uni-Präsident Prof. Lutz Kipp den Wissenschaftsstandort Kiel hervorhoben, stellten die Studenten ihre Sicht der Dinge dar – und lasen Politik und Verwaltung die Leviten.

Mobilität und Wohnungsnot

Zwei Hauptprobleme prangerten die Studentenvertreter an: fehlende Mobilitätskonzepte für Radfahrer und die Lage auf dem Wohnungsmarkt. „Seit zehn Jahren ist es bekannt, dass wir zu wenig Wohnheimplätze haben, und trotzdem passiert nichts“, klagte Carolin Kaubke vom Asta.

Grondke und Schrader

600 Studenten stünden derzeit auf der Warteliste für ein Wohnheimzimmer. „Und was ist? Letzte Woche mussten wir feststellen, dass die aktuelle Baudezernentin der Stadt, Frau Grondke, die Geschäftsführerin des Studentenwerks nicht einmal kennt. Das ist Frau Schrader“, sagte Kaubke in Richtung Doris Grondke – die auch anwesend war – und zeigte auf Geschäftsführerin Susann Schrader. „Wir wollen nicht, dass Sie Ihre Ämter niederlegen“, so die Studenten. „Es würde uns schon reichen, wenn Sie Ihren Job machen.“