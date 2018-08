Kiel

Ausgelassene Stimmung, entspannte Menschen: Nach Feierabend trifft sich die Fördestadt an der Kielinie, um der hohen Kunst des Nichtstuns zu frönen. Und das beste daran? Dieses ganze Hin und Her, wo geht man hin, was soll man tun, was könnte man verpassen? – alles redundant. Die Kiellinie ist die städtische Naherholungsoase.

Hingehen, setzen, nichts tun und jeden einzelnen Sonnenstrahl genießen.

Neuer Trend: Jomo!

Wie passend, dass gerade auch ein neuer Trend im Netz größere Wellen schlägt: Jomo. Das steht für „Joy Of Missing Out“, also die Freude am Verpassen. Und nirgendwohin passt der Jomo-Trend besser als an die Kiellinie. Und seien wir ehrlich: Verpassen tut der, der woanders ist.