Er war 2018 zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt worden – aber nie dazu erschienen: Die Bundespolizei Kiel hat am Montag einen 23-Jährigen am Bahnhof verhaftet, der wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verurteilt worden war. Der Mann könnte in Kiel bekannt sein.