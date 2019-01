Und jetzt auch noch ein Algen-Problem: Die Serie mit Pech und Pannen im gerade erst eröffneten Hörnbad in Kiel reißt nicht ab. Die Stadt hat am Freitag bestätigt, dass es Probleme mit der Wasser-Reinigungsanlage gibt. Deshalb haben sich Algen gebildet. In der Kommunalpolitik gibt es massive Kritik.