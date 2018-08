Das neue Geschäftshaus am Berliner Platz, in das der irische Textil-Discounter Primark einziehen will, nimmt langsam Formen an: Wenn alles nach Plan läuft, übergeben die Bauherren den Neubau im Frühjahr 2019 an das Unternehmen. Der genaue Eröffnungstermin bleibt jedoch noch offen.