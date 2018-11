An der Sparkassen-Arena in Kiel beginnen die Vorbereitungen für den Bau eines Hotels. Vorbote ist die teilweise Sperrung des Parkplatzes an der Straße Exerzierplatz. Infolge der Sperrung entfallen dort an Spieltagen des THW Kiel reservierte Parkplätze für Zuschauer. Ersatz gibt es auf dem Exer.