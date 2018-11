Kiel-Schilksee

So votierte der Sportausschuss der Kieler Ratsversammlung bei einer Gegenstimme (Linke) für die Zurückstellung eines einstimmig gefassten Schilkseer Ortsbeiratsbeschlusses, der die Rücknahme veränderter Öffnungszeiten plus damit einhergehender Reduzierung von Kursangeboten forderte. Sportdezernent Gerwin Stöcken begründete seine ablehnende Haltung zu den Forderungen aus Schilksee diesmal mit Personalmangel: „Wir können die offenen Stellen derzeit nicht mit qualifizierten Fachleuten besetzen.“ Deshalb sei es derzeit auch nicht möglich, „alle Bedürfnisse“ bei der Nutzung der Schwimmhalle zu befriedigen.

Kleiner Hoffnungsschimmer bleibt

Eine Rücknahme der Beschränkung hätte aufgrund des Personalmangels zur Folge, dass es zu Angebotseinschränkungen im neuen Hörnbad kommen müsste: „Deshalb rate ich dringend davon ab, dem Antrag des Ortsbeirates jetzt zuzustimmen.“

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt den Schwimm-Stammgästen in Schilksee allerdings. Denn laut Stöcken bemühe sich die Stadt derzeit, zwei qualifizierte Mitarbeiter des Freibades in Schwentinental zu gewinnen, das saisonal bedingt derzeit geschlossen ist. „Da müssen wir schauen, was dadurch in Schilksee künftig möglich wird.“

Sanierungszeitplan ist noch unklar

Als „völlig unbegründet“ bezeichnete Stöcken die in der Vergangenheit ebenfalls von Bürgern und Ortsbeirat vorgetragenen Bedenken, die Angebots-Einschränkungen in der Schwimmhalle Schilksee könnten auf Dauer zur Aufgabe der Pläne zur Hallensanierung führen. Zur Nennung eines konkreten Sanierungs-Zeitplans sei es jetzt aber noch zu früh: „Zunächst müssen wir untersuchen, was überhaupt mit welchem Aufwand saniert werden muss.“ Das sei aber erst möglich, wenn die Halle vorübergehend zur eingehenden Prüfung der Mängel geschlossen werde. Einen Zeitpunkt dafür nannte Stöcken nicht.

