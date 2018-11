Kiel

Fast fertig ist auch das pädagogische Konzept der Schule, die bereits nach den Sommerferien im kommenden Jahr an den Start gehen soll. „Trotzdem bleibt noch viel zu tun“, berichtet die Mitgründerin des Vereins, Carol Clark. Denn wichtige Fragen sind noch ungeklärt. Zum Beispiel, wo es geeignete Räumlichkeiten für die zunächst bis zu 45 Schüler der ersten bis sechsten Klassenstufe geben könnte. Oder wie das nötige Startkapital von rund einer Million Euro zusammenkommen soll. Denn die ersten beiden Jahre muss die neue Schule ohne Fördermittel des Landes aus eigener Finanzkraft ihre Existenz sichern.

Positive Signale aus der Wirtschaft

Auf die große Nachfrage nach einem solchen Schulangebot hatte auch schon Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hingewiesen. Immer mehr große Unternehmen oder Hochschulen in Kiel wünschten sich solch eine internationale Schule. Denn ohne sie gelinge es vielfach nicht, Spitzenpersonal nach Kiel zu locken. Insofern bilde eine Internationale Schule auch einen wichtigen wirtschaftspolitischen Standortfaktor. Entsprechend positive Signale aus der Wirtschaft registrierte Carol Clark bereits. Von der Höhe des Engagements hänge auch die Konzeption ab. Zum Beispiel, wie viele Klassen und Jahrgänge oder möglicherweise noch eine Vorschule für Kinder ab drei Jahren eingerichtet werden könnten. Erst dann stehe auch fest, wie viele Lehrer nötig seien.

Schulgeld wird bei rund 190 Euro liegen

orientiert sich Auch wenn das neue Schulangebot grundsätzlich allen (deutschen) Schülern der Kiel-Region offenstehe, rechnet Carol Clark mit einem großen Anteil von Kindern aus anderen Nationen, deren Eltern nur für ein paar Jahre in Kiel arbeiten. Die neue Schule biete sowohl einen mittleren Bildungsabschluss als auch den international anerkannten IB als Zugangsberechtigung zu Hochschulen an. Beim Schulgeld orientiere man sich am gesetzlichen Maximalwert von 190 Euro pro Monat. Eine Ganztagsbetreuung mit Nachmittagsangeboten werde angestrebt. Das endgültige Konzept dafür stehe aber noch nicht fest, so lange die Finanzierung der Schule nicht geklärt sei.