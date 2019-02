Kiel

Insgesamt 25 Gastredner werden zu vier verschiedenen Veranstaltungen in die Landeshauptstadt kommen und ihr Wissen weitergeben.

Ziel ist es, die Zuhörer zu „Zukunftsathleten“ zu machen, die sich ihrer Stärken, Talente, Wünsche und Potenziale bewusst sind und so motiviert im Job Spaß an der Arbeit und im Leben haben. Organisiert wird das Projekt von Karrierecoach und Autor Matthias Herzog in Zusammenarbeit mit der Förde Sparkasse und den Kieler Nachrichten.

Motivationstrainer in Kiel auf der Bühne

„Für jeden Job gibt es den richtigen Menschen und für jeden Menschen den richtigen Job“, so Herzog. Wer den finde, sei fit für die Zukunft. „ Schleswig-Holstein ist ein Entwicklungsland, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft“, sagt er. „Das wollen wir nun ändern.“ Bei der ersten Veranstaltung am 2. April stehen Joey Kelly (Extremsportler und Unternehmer), die drei Motivationstrainer Katja Porsch, Yvonne Schönau und Herzog selbst, Christian Gaertner (Nachwuchstrainer) sowie Julien Backhaus (Verleger und Lobbyist) auf der Bühne. In jeweils 18-minütigen Impulsvorträgen werden die Redner ihre Zuhörer kompakt und schnell mit den besten Tipps versorgen und ihre Werkzeuge für mehr Erfolg in allen Lebensbereichen verraten.

Die Eventreihe „Zukunftsathleten-Summits“ richtet sich an alle Menschen, die im Beruf und Alltag glücklicher, gesünder und erfolgreicher werden wollen. „Vor allem Schüler, Auszubildende und Studenten wissen oft noch nicht genau, wo ihre Potenziale liegen“, sagt Matthias Herzog. Er selbst habe jahrelang „aus Vernunft“ Wirtschaftsingenieurwesen studiert und war unglücklich. Direkt nach dem Diplom studierte er seine Leidenschaft Sportwissenschaften an der Kieler Uni und war fasziniert von den Profi-Sportlern. „Sie machen, was sie lieben – und sind viel motivierter“, so Herzog. Seitdem ist er als Trainer in Sachen Motivation in Unternehmen, im Spitzensport und Schulen unterwegs. Für sein Projekt „Zukunftsathleten“ hat er sich nun die besten Gastredner an die Seite geholt und will die Menschen fit für die Zukunft machen.

Weitere Events in der Sparkassen-Arena

Die weiteren Termine: 6. Juni, 5. September und 22. November. Bei den Events geht es um aktuelle Themen wie Motivation, Kommunikation, Gesundheit, Beziehungen, Veränderungen, Verkauf, Führung, Erfolg und Persönlichkeit. Im Juni stehen unter anderem Peter Brandl und Regina Först auf der Rednerbühne, im September sind neben anderen Martin Limbeck und Marc Gassert dabei. Beim November-Event sind zehn Redner eingeladen, darunter Tobias Beck, Hermann Scherer und Dieter Lange. Zudem wird die November-Veranstaltung von einem Karriereevent begleitet, auf der sich rund 50 Firmen präsentieren werden.

