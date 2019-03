Kiel

Voraussichtlich im März sollen die bisherigen Räume im Buschblick abgerissen werden. Eine Rückkehr in den Buschblick wird es nicht geben. Da Jugendliche die Nähe zu einer Kita nicht wirklich cool finden und die Stadt mehr Kita-Plätze braucht, war schon bei den Planungen klar, die Einrichtungen voneinander zu trennen.

Das Amt prüft die Sanierung eines Gebäudes

Doch bisher konnte noch kein geeignetes Gebäude für den Treff gefunden werden. „Wir hätten nicht gedacht, dass das so schwierig ist“, sagt Stefan Simon vom Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen. Derzeit prüft das Amt noch, ob die Sanierung eines städtischen Gebäudes in der Falckensteiner Straße 25 möglich ist, doch für den Übergang muss eine Zwischenlösung her – vor allem für die unter 14-Jährigen. Denn die Älteren haben mit dem Jugendcafé Urban zumindest eine Bleibe.

Doppeldecker wird zurzeit umgebaut

Dafür hat die Stadt einen Berliner Doppeldeckerbus für 50 000 Euro gekauft und lässt diesen derzeit bei der Firma Camper-Mobil nach den Vorstellungen der Jugendlichen und der Pädagogen für 30 000 Euro umbauen. In einem ersten Workshop hat das Team die Innenausstattung im unteren Bereich und die Farbgestaltung festgelegt. Im vorderen Bereich entsteht die Küche, die so konzipiert ist, dass man auch per Klappe nach draußen verkaufen kann. Ein verschiebbarer Tisch im Inneren vor der Küche ist gleichzeitig als Tresen nutzbar. Im hinteren unteren Bereich ist eine Sitzecke mit Tisch und Spielekonsole zum Entspannen geplant.

Zur Kieler Woche soll der Bus fertig sein

Zwischen den beiden Bereichen wird es einen Stauraum geben, in dem Stühle für den Außenbereich und zwei Sitze für mitfahrende Pädagogen untergebracht werden. Im zweiten Workshop soll dann die Außenansicht besprochen werden. Der gesamte obere Bereich bleibt zunächst im Originalzustand. Denn zur Kieler Woche möchte das Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen den Doppeldecker bei der Jungen Bühne im Ratsdienergarten einsetzen.

Drei Standort in Friedrichsort

„Wir waren bereits mit der KVG unterwegs, um zu schauen, ob man mit dem Bus dahin kommt“, sagt Simon. Standorte, die dabei für gut befunden wurden, sind der Abenteuerspielplatz an der Ottomar-Enking-Straße, der Parkplatz an der Gemeinschaftsschule Friedrichsort und einer der großen Parkplätze in Alt-Friedrichsort. Drei Tage pro Woche soll der Bus an einer dieser Stellen stehen. „Er soll aber nicht nur in Friedrichsort, sondern im gesamten Stadtgebiet für die mobile Jugendarbeit eingesetzt werden“, so Simon. Um am Ende mit dem Doppeldecker durch die Gegend fahren zu können, bedarf es eines Lkw-Führerscheins, den zurzeit drei Pädagogen machen. Denn wenn für die Friedrichsorter Jugendlichen ein neuer Jugendtreff gefunden wird, bleibt der Doppeldecker in Kiel. „Wir wollen den Bus auf jeden Fall weiter für die mobile Jugendarbeit nutzen.“

Mehr zu Kiel lesen Sie hier