Kiel Neues Projekt der Stadt - Jugendtreff im Ex-Touristenbus Die Stadt mobilisiert ihre Jugendarbeit – im wörtlichen Sinn. Weil der Jugendtreff in Pries wegen Gebäudeabriss schließen muss und keine Ersatzräume in Sicht sind, setzt die Stadt auf eine ungewöhnliche (Zwischen-)Lösung: Sie will einen Doppeldeckerbus für mobile Jugendarbeit einsetzen.

Von Jürgen Küppers

So könnte der Doppeldecker-Bus aus Berlin nach seinem Umbau einmal aussehen. In Nürnberg gibt es schon so einen mobilen Jugendtreff. Das Projekt war offenbar erfolgreich und soll nun auch in Kiel anlaufen. Quelle: Stadt Kiel