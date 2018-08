Kiel

Das Treffen findet vom 5. bis 7. Oktober in der Sparkassen-Arena statt, in der sonst der THW Kiel seine Handballspiele austrägt. Merkel werde voraussichtlich am 6. Oktober kommen, sagte Landesgeschäftsführer Florian Weigel.

Am 31. August will die Junge Union in Kiel das Programm des Deutschlandtags vorstellen.

Von dpa