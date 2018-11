Kiel

Der Kessel für den Punsch steht schon, das Knusperhaus auch. Hexe, Zauberer, Rabe und Kater sind gebacken, müssen aber noch dekoriert werden. Die neunjährigen Freundinnen Jara Grünberg, Emilia Bignon und Marie Engel sind bereits Profis beim Zaubern von Knusperhäusern für den jährlichen KN-Knusperhäuschen-Wettbewerb. Bereits zum vierten Mal geben Jara, Emilia und Marie gemeinsam ein Haus ab – jedes Mal haben sie sich thematisch am jeweiligen Weihnachtsmärchen des Kieler Theaters orientiert, was kein Muss, aber meist doch recht hilfreich ist. „Dann hat man direkt eine Idee, sonst ist das vielleicht etwas langweilig“, sagt Marie.

Der "Wunschpunsch" ist Motto beim Backen

In diesem Jahr wird „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ nach dem Kinderbuch von Michael Ende aufgeführt. In der Geschichte retten ein Rabe und ein Kater die Welt vor einem Zauberer und einer Hexe, welche mithilfe des Wunschpunsches verschiedene Katastrophen heraufbeschwören wollen. Leuchtend grüner Zuckerguss und gleichfarbige Glitzerkristalle spielen im Lebkuchenhaus des Trios auf die Pläne der Bösewichte an, dazu Lakritz-Fledermäuse. Es darf giftig-gruselig sein. Bis auf die Watte, die den qualmenden Wunschpunsch darstellt, ist alles essbar.

Den Mädchen ist das gemeinsame Bauen wichtig

Dem Raben wird ein Gefieder aus aufgerollten Lakritzschlangen angeklebt, der Kater erhält eine Schaumerdbeer-Nase. „Rabe und Kater sind extra groß, denn das sind die Guten“, erklärt Jara, warum Zauberer und Hexe nur halb so groß sind wie die Tiere.

Bislang haben die Freundinnen mit ihren Knusperhäusern noch keinen der Preise gewonnen. Doch das ist für sie nicht wirklich von Bedeutung: „Das Wichtigste ist das gemeinsame Bauen“, findet Emilia. Marie ergänzt grinsend: „Und das Essen.“

