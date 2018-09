Kiel

„Einmal ist keinmal. Zweimal ist der Beginn einer Tradition“, scherzte am Dienstag Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, dem fünf Tage vor dem Start der Digitalen Woche 2018 die Vorfreude auf das Großereignis deutlich anzumerken ist. Man habe während der Premiere „ganz viel gelernt“, sagte Kämpfer und könne nun ein Programm mit „gestiegener Qualitätsdichte“ bieten.

48-seitiges Programmheft soll Laien und Experten Orientierung geben

Dass der Überblick über das reichhaltige Veranstaltungsangebot schwierig gewesen sei, zählte zu den wenigen Kritikpunkten, die im Jahr der Premiere geäußert wurden. Damit das diesmal besser gelingt, liegt in der Print-Ausgabe der Kieler Nachrichten am Mittwoch ein 48-seitiges Programmheft bei, das Laien und Fachleuten gleichermaßen Orientierung gibt und nun vorgestellt wurde. „Wir erklären, was der Hackathon ist, wo die Trends im E-Sport thematisiert werden und wo sich Unternehmen in der nächsten Woche informieren können“, sagte Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur der Kieler Nachrichten, die als Kooperationspartner das Programmheft produziert haben.

ppi Media hat App zur Digitalen Woche Kiel entwickelt

Wer sich lieber digital über die Woche informieren möchte, kann das selbstverständlich auch: Der Premiumpartner ppi Media hat eine App entwickelt (diwokiel.de/app), mit der sich der Nutzer detailliert informieren, Veranstaltungen bewerten und exklusive Angebote erhalten kann. „Die App gibt die Möglichkeit, sich sein persönliches Programm zusammenzustellen“, wirbt ppi-Geschäftsführer Hauke Berndt.

Termine für 2019 und 2020 stehen bereits fest

Schon bevor die zweite Digitale Woche gestartet ist, geht der Blick aber noch weiter in die Zukunft. Die Termine für 2019 (7. bis 14. September) und 2020 (12. bis 19. September) stehen inzwischen fest. „Uns liegen jetzt schon Anfragen für das nächste Jahr vor“, sagte Kämpfer. So hätten sich bereits Experten aus Kiels Partnerstadt San Francisco angemeldet. Deshalb sei auch dieser Vorlauf sehr wichtig. „Wir wollen die Digitale Woche auf lange Sicht noch internationaler aufstellen.“