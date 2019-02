Derzeit macht Wolfgang Sabrowsky vor allem durch den von ihm geplanten „Lichterzauber am Bootshafen“ von sich reden. Die Mitglieder des Vereins "Die Holtenauer" legen ihren Fokus aber auf Sabrowskys Weihnachtsmarkt am Minetti-Platz: „Das Niveau war absolut nicht okay", kritisieren die Kaufleute.