Kiel

Kein Popcorn gab es am Valentinstag im " Cinemaxx" in Kiel: Grund hierfür war ein Streik. Die Betriebsleitung arbeitete, was Kartenverkauf und auch das Abspielen der Filme ermöglichte. „Der Spielbetrieb findet regulär statt“, sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend.

Hintergrund ist der Konflikt um die Bezahlung der Angestellten: Die Gewerkschaft fordert nach eigenen Angaben mindestens 10 Euro Stundenlohn – während die Arbeitgeberseite derzeit 9,19 Euro/9,25 anbiete.

Die Kinokette dagegen sieht die Forderung als völlig überzogen, und kritisiert Verdis Verhalten als „forcierte Eskalation“. Man sehe vielmehr aktuell keinen Anlass für Warnstreiks.