Kiel

„Endlich hat die gelebte Ahnungslosigkeit ein Ende“, zeigte sich das Prinzenpaar bei seiner Vorstellung erleichtert.

Nur Klaus Helmut Volkmann, Präsident des Komitees Kieler Karneval (KKK), wusste Bescheid und sammelte Informationen, um Jan Holger Brandt und seine Frau Karen Anna dem gefiederten Volk am 11.11. um 11.11 Uhr vorzustellen. Schwierigkeiten mit dem Mikrofon verzögerten die Prozedur um wenige Minuten, doch dann konnten die neun Kieler Karnevalsvereine das royale Paar mit einem mehrfachen „Kiel Ahoi!“ im Lichtsaal des Legienhofs empfangen.

Verschwiegenheit schwieriger als die Anprobe

Der Diplom-Ingenieur, der seit zehn Jahren bei einem Windenergieanlagenhersteller in Rendsburg arbeitet, ließ sich im März nicht lange von seiner Gattin bitten, für das royale Amt anzutreten. „Ein Mann sei schlau und folge der Idee seiner Frau“, beschrieb der 51-Jährige seine damalige Entscheidungshilfe. Die Anprobe der Kostüme sei nicht so schlimm gewesen wie die dann folgende Verschwiegenheit. Beide sind seit 25 Jahren verheiratet und haben die drei Kinder Alena (22), Rasmus (20) und Ida (16). Alle drei sind der Karnevalsgesellschaft Poggendörper verbunden. Beide Töchter tanzen in der Garde. Rasmus war 2008 Kinderprinz, Ida 2014 Kinderprinzessin. Über den Nachwuchs wurden die beiden Eheleute auch närrisch infiziert. Ihr Motto für die Session: „Wat mutt, dat mutt“ und in ihrem Wappen prangt ein altdeutsches B für den Familiennamen.

40 Termine bis Aschermittwoch

Rund 40 Termine erwartet das Kieler Prinzenpaar bis zum Aschermittwoch am 6. März, dann endet die Karnevalssaison mit einem Fischessen. Auf ihrem Kalender stehen zudem am 12. Januar der Rathausempfang ab 11.11 Uhr und das Fest des Prinzenpaares im Haus des Sports ab 20.11 Uhr. Karten für das Fest gibt es bei Otto Stilhoff unter Tel. 0431/687773. Besonders am Herzen liegt dem Kieler Prinzenpaar der Seniorenkarneval am 3. Februar in der Sparkassen-Arena. Dafür möchten die Karnevalisten noch viel Werbung machen, denn 2018 kamen nur rund 2000 Besucher zu dem bunten Event. Der Inklusive Karneval ist am 5. März im Kieler Schloss. Die Spenden der Session 2018/19 kommen dem Verein „Trauernde Kinder“ Schleswig Holstein zugute.

