Wegen Hinterziehung von mehr als vier Millionen Euro Bier- und Getränkesteuern in Deutschland und Dänemark ist ein 41-jähriger Getränkehändler zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Wirtschaftsstrafkammer des Kieler Landgerichts sprach den Mann am Dienstag in 232 Fällen schuldig.