Erneut ist ein Blindgänger in Kiel gefunden worden. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt in der Wrangelstraße im Stadtteil Blücherplatz.

Evakuierung beginnt um 13 Uhr

Die Kampfmittelräumer werden ab 14.00 Uhr mit der Entschärfung beginnen. Bereits eine Stunde vorher - ab 13 Uhr - wird der betroffene Bereich gesperrt.

So viele Menschen sind von der Evakuierung betroffen

Betroffen sind zirka 550 Einwohner in rund 330 Haushalten im Bereich der Wrangel- und Graf-Spee-Straße. Bürger der evakuierten Wohnungen können sich in dem besagten Zeitraum in der Turnhalle der Reventlouschule aufhalten.

Was müssen die Anwohner noch beachten?

Weitere Hinweise gibt die Stadt Kiel: Die Bürger sollten sich auf die Evakuierung einstellen und rechtzeitig ihre Unterkunft verlassen. Durch eine Zwangsräumung können Kosten entstehen. Außerdem sind alle Betroffenen aufgerufen, sich auch mit Nachbarn über die Evakuierung auszutauschen – zumal nicht alle Deutsch verstehen.

Bürgertelefon ist aktiv

Unter der Telefonnummer 0431-5905-221 richtet die Berufsfeuerwehr Kiel ein Bürgertelefon ein. Dieses wird am Entschärfungstag ab 8 Uhr bis Evakuierungsende besetzt sein.

Gibt es Behinderungen für den Verkehr?

Sowohl für den Fahrzeugverkehr als auch den ÖPNV wird es (mit Ausnahme des unmittelbaren Entschärfungsbereiches) zu keinen Einschränkungen kommen. Die Polizei erwartet einen störungsfreien Verkehrsfluss.

Wie lange ist der betroffene Bereich gesperrt?

Nach Erläuterung der Polizei ist der Evakuierungsbereich relativ klein, da die Brandbombe in drei Metern Tiefe gefunden wurde und anhand der Lage weniger Gefahr von ihr ausgeht. Die Entschärfer rechnen mit einer einfacheren Aktion – eine konkrete Dauer gibt die Polizei allerdings nicht an.

500-Kilo-Bombe im Oktober entschärft

Zuletzt ist eine Bombe Ende Oktober im Bremerskamp in der Nähe des Uni-Campus entschärft worden. Spezialisten hatten diesen Blindgänger bei der Auswertung von Luftbildern entdeckt. Damals mussten im Umkreis von 650 Metern rund 4940 Einwohner, die im Evakuierungsgebiet wohnen, ihre Häuser verlassen. Die KN informierte über die Lage mit einem Live-Ticker unter 500-Kilo-Bombe wurde entschärft

