Da die Ampelanlage an der größeren Kreuzung durch den Zusammenstoß beschädigt wurde, fiel die Steuerung zunächst vollständig aus, so Polizeisprecher Matthias Felsch. "Fahren Sie daher bitte vorsichtig in die Kreuzung ein und beachten Sie die Beschilderung", gab er an die übrigen Verkehrsteilnehmer weiter. Zur Reparatur der Anlage sollte es erst im Laufe des Dienstags kommen.

Fahrerin kannte sich nicht aus

Die Besatzung eines Krankenwagens kümmerte sich um die 19-jährige Autofahrerin, die aber wohl unverletzt blieb. Als Ursache für die Kollision beim Rechtsabbiegen von der Holtenauer Straße auf den Lehmberg galt Ortsunkenntnis und Unachtsamkeit. so die Polizei. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen gab es nach ersten Informationen nicht.

