Nach jahrelangem Hickhack um das Schicksal des Wandgemäldes auf dem Gaardner Iltisbunker zeichnet sich nun zumindest eine Zwischenlösung ab. Laut Kulturdezernentin Renate Treutel soll auch in den kommenden Jahren am mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Bunker alles so bleiben, wie es ist.