Kiel

„Wir sind sehr, sehr zufrieden“, sagt Frank Dörksen vom Bund der Schausteller beim Rundgang am Sonnabend. „Die Talsohle ist durchschritten. Die Menschen kommen wieder auf den Jahrmarkt.“

Das Riesenrad dreht sich wieder in Kiel

Überall vor den Fahrgeschäften stehen Menschentrauben. Zur Stärkung gibt es Liebesäpfel und gebrannte Mandeln. Auch das Riesenrad dreht sich endlich wieder in Kiel. „Wir sind stolz, dass die Betreiber Kiel in ihren Tourneeplan aufgenommen haben“, so Dörksen, der selbst mit Süßigkeiten auf dem Markt vertreten ist.

Das tolle Wetter erfreut alle Schausteller. „Wir haben am zweiten Märzwochenende in Heide bei relativ schlechtem Wetter begonnen“, sagt Dieter Fehlauer, 1. Vorsitzender vom Schaustellerverband Heide. „Dann folgten Flensburg und Rendsburg und jetzt das sensationelle Wetter hier in Kiel. Das ist einfach spitze.“

Den Wetterberichte studiert Frank Dörksen übrigens schon lange nicht mehr. „Ich will mir doch nicht die Laune verderben lassen“, sagte er lachend.

Kieler Jahrmarkt : Noch bis zum 28. April sind die Fahrgeschäfte da

Der Kieler Jarhmarkt auf dem Wilhelmplatz ist noch bis Sonntag, 28. April, in der Stadt. Geöffnet ist ab 14 Uhr. Freitag und Sonnabend bis 23 Uhr, Sonntag bis Donnerstag bis 22 Uhr. Am Dienstag, 23. April, ist Schnippeltag. Dann zahlt man einmal und kann zweimal fahren. Gutscheine liegen dieser Zeitung bei.

Am Donnerstag, 25. April, ist 20-Prozent-Tag. Dann gibt es bei allen teilnehmenden Geschäften einen Rabatt von 20 Prozent. Früher war das der Familientag.